WhatsApp'tan kullanıcılara özel açıklama
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WhatsApp'tan kullanıcılara özel açıklama

15.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:35
WhatsApp'tan kullanıcılara özel açıklama

WhatsApp yaptığı yeni açıklama ile Facebook ve WhatsApp'in kullanıcıların mesajlarını göremediğine dikkati çekerken, Gizlilik İlkesi'nden Avrupa Bölgesi'nin muaf tutulması ve 8 Şubat'a kadar güncellemenin kabul edilmesi zorunluğu konularına açıklamada yer vermedi.

WhatsApp yaptığı yeni açıklama ile Facebook ve WhatsApp'in kullanıcıların mesajlarını göremediğine dikkati çekerken, Gizlilik İlkesi'nden Avrupa Bölgesi'nin muaf tutulması ve 8 Şubat'a kadar güncellemenin kabul edilmesi zorunluğu konularına açıklamada yer vermedi.

WhatsApp, güncellenen "Gizlilik İlkesi" ile ilgili tartışmalar sürerken yeni bir açıklama daha yaptı.

WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili bir açıklama yayımladı. WhatsApp tarafından yayımlanan açıklamada "Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibarıyla Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

WhatsApp hikayelerde yapılan paylaşımlarda "Gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez. WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz." mesajları yer aldı.

WhatsApp 4 Ocak'ta AB ülkeleri dışındaki ülkelerdeki kullanıcılarına yönelik Gizlilik İlkesi'ni yayımlamıştı.

Gizlilik İlkesi'nde "Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler." ifadeleri yer almıştı.

WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmesi kullanıcılardan tepki çekerken, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurması da başta Türkiye olmak üzere bir çok ülkede "çifte standart" eleştirilerini gündeme getirmişti.

WhatsApp yeni açıklaması ile WhatsApp ve Facebook'un mesajları göremediğini tekrar teyit ederken, eleştirilerin odağında yer alan güncellemeden Avrupa Bölgesi'nin muaf tutulması ve 8 Şubat'a kadar kabul etme zorunluluğu ile ilgili ise detaylara yer vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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