Whatsapp'tan "Kötü Sürpriz"
WhatsApp'ın bugünlere gelmesinde büyük payı olan iki önemli isimden biri, yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı!
WhatsApp kurucularından Brian Acton, geçtiğimiz gün Facebook'un sahibi olduğu firmadan ayrılıp kendi şirketini kuracağını açıkladı. 2009'da WhatsApp CEO'su Jan Koum ile birlikte popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı geliştiren Acton, bir Facebook gönderisinde kuruluşunun teknoloji, iletişim ve kar amacı gütmeyen faaliyetlere odaklanacağını söyledi: "Bir süredir düşündüğüm bir şey, ve şimdi de odaklanıp gerçekleştirme vakti."
Stanford Üniversitesi mezunu ve eski bir Apple çalışanı olan Acton, Koum ile Yahoo'da çalışırken tanıştı. Acton ile Koum, 2007'de Yahoo'dan ayrıldılar ve iki sene sonra WhatsApp'ı kurdular.
Bir telefon operatörü aracılığıyla gönderilen eski tip SMS mesajları yerine internet üzerinden mesaj göndermeye yarayan uygulama, bugün aylık bir milyar kullanıcıya ulaştı. Uygulama özellikle Brezilya, Meksika, Rusya ve Hindistan'da çok hızlı büyüyor.
Facebook firmayı 19 milyar dolara satın almıştı; bu da Forbes'a göre, 45 yaşındaki Acton'a 6.5 milyar dolar öz sermaye kazandırdı.