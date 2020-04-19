WhatsApp'tan Instagram'a Sürpriz Özellik Geliyor
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Instagram, Facebook, Teknoloji

WhatsApp'tan Instagram'a Sürpriz Özellik Geliyor

Facebook şirketi, sürpriz bir şekilde WhatsApp'tan Instagram'a yeni bir özellik taşıdı.

19.04.2020 00:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 00:53
WhatsApp'tan Instagram'a Sürpriz Özellik Geliyor

Facebook şirketi, sürpriz bir şekilde WhatsApp'tan Instagram'a yeni bir özellik taşıdı. Bu özelliğin Instagram platformuna getirilmesi tüm kullanıcılar için büyük bir sürpriz oldu.

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp dünya genelinde 5 milyar civarında bir yüklenmeye sahip. Ayrıca Facebook şirketi, şu anda küresel çapta en fazla kullanılan uygulamaları ile tanınıyor. Şirket bazen kendi uygulamaları arasında özellik geçişi yapabiliyor. Böylece her uygulaması büyük bir keyifle kullanılıyor. Şimdi ise kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için önemli bir özelliği Instagram'a taşıdı.

Instagram yeni bir özellik kazanıyor

Instagram platformuna taşınan özellikten bahsetmeden önce, teknoloji dünyasının tersine mühendislik konusunda bilinen isimlerinden Jane Manchun Wong ile ilgili küçük bir detay vermek gerekiyor. Özelliğin Instagram'a geleceğini ilk olarak o söylemişti.

Jane Manchun Wong yaptığı tersine mühendislik çalışmaları ile birlikte platformlara hangi özelliklerin geleceğini tahmin edebiliyor. Yine onun yaptığı bir çalışmaya göre WhatsApp içerisinde yer alan sohbet sabitleme özelliği Instagram platformuna gelecek. Bu özellikle birlikte yorumlar sabitlenebilecek ve her sayfa, dikkatleri o yorumlara yönlendirebilecek. İsteyenler kendi yorumlarını veya başkalarından gelen yorumları buraya sabitleyebilecek.

Bu özellik zaten YouTube platformunda da bulunuyordu. Facebook şirketi kullanıcılardan gelen geri bildirimlere önem verdiği için muhtemelen birçok kullanıcının böyle bir talepte olduğunu fark etti. Sizce bu yeni gelecek özellik kullanıcılara ne tür avantajlar sunacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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