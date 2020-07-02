WhatsApp'tan Büyük Güncelleme, İşte Gelen Yenilikler
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WhatsApp'tan Büyük Güncelleme, İşte Gelen Yenilikler

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a son güncelleme ile bir dizi yeni özellik geldi. Yenilikler WhatsApp mobil kullanıcılarının yanı sıra WhatsApp web/masaüstü kullanıcılarını da ilgilendiriyor.

WhatsApp'tan Büyük Güncelleme, İşte Gelen Yenilikler
02.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:43

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a son güncelleme ile bir dizi yeni özellik geldi. Yenilikler WhatsApp mobil kullanıcılarının yanı sıra WhatsApp web/masaüstü kullanıcılarını da ilgilendiriyor. İşte WhatsApp'a getirilen yenilikler, yeni özellikler

WhatsApp Mobil Yenilikleri

QR Kod ile Kişi Ekleme

Son güncelleme ile gelen yenilikler arasında en dikkat çekeni QR kod ile kişi ekleme. WhatsApp'ta artık her hesabın kendi QR kodu var. WhatsApp'ta kişi eklemek istediğinizde elle telefon numarasını girmek yerine karekodu okutup hızlıca ekleyebiliyorsunuz. Facebook'un diğer uygulamalarında uzun süredir olan bir özellik artık WhatsApp'ta da kullanılabiliyor.

Görüntülü Grup Aramalarında Tam Ekran Konuşma

QR kod ile kişi ekleme dışında pandemi döneminde daha sık gerçekleştirdiğimiz görüntülü aramaya özellikle grup görüntülü aramalara ilişkin bir yenilik mevcut. Artık grup konuşmasındayken kişinin videosuna dokunarak o kişiyi daha yakına alabiliyorsunuz. Grup sohbetinde 8 veya daha az kişi olması durumunda bu özelliği kullanabiliyorsunuz.

Animasyonlu Çıkartmalar (Sticker'lar)

Sohbetlerde çıkartmaları (sticker'lar) kullananlar, WhatsApp'ın etiketlerinin yetersiz olduğunu biliyordur. Telegram, iMessage, WeChat gibi mesajlaşma platformlarında olan animasyonlu çıkartmalar WhatsApp'a da geldi.

WhatsApp Web/Masaüstü Yenilikleri

Karanlık Mod (Dark Mode) WhatsApp'ı telefondan kullananlar için yenilikler bunlar. WhatsApp'ı tarayıcı üzerinden kullananlar için de koyu modun geldiğinin müjdesi verelim. Masaüstü için karanlık mod, grup görüntülü arama iyileştirmeleri ve 24 saat sonra kaybolan durum güncellemeleri KaiOS kullanıcıları için de sunuldu, animasyonlu sticker'lar ve profiller için QR kodlar birkaç hafta içinde sunulacak.

Kaynak: Tamindir

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