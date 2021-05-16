Whatsapp'tan bir geri adım daha!
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Whatsapp'tan bir geri adım daha!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu..

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı..

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceği açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta yerli uygulamalar olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

Whatsapp'tan bir geri adım daha!
Whatsapp'tan bir geri adım daha!
Whatsapp'tan bir geri adım daha!
Whatsapp'tan bir geri adım daha!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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