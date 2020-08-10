WhatsApp'ta yeni özellik! WhatsApp mesajları otomatik silinecek mi? WhatsApp'a gelen yeni, özellik güvenilir mi? WhatsApp kimler için tehlikeli oldu? Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp yeni özelliğ ile daha güvenilir olmayı hedeflemektedir. Açıklamalara göre WhatSapp kullanıcıların zor durumda kalmaması için mesajlar otomatik olarak silinecek.

Şirket tarafından yapılan açıklama göre, amaç gizliliğin korunması olarak gösteriliyor. WABetaInfo'ya göre WhatsApp'ın yeni özelliği son derece basit bir şekilde yapılabiliyor. Yapmanız gereken sadece bununla ilgili seçim yapmak. Gerisini WhatsApp halledecek.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

İlk olarak Android kullanıcıların yararlanacağı bu özellik, daha sonra tüm kullanıcılar için geçerli olacak. WhatsApp, Signal ve Telegram gibi birçok rakip mesajlaşma servisi ile boy ölçüşmek için zaman zaman böyle stratejiler takip edebiliyor. Sohbetlerdeki mesajları birkaç saniye ile 1 hafta arasında otomatik silebilen kullanıcılar, böylece gizliliklerini korumuş olacak. WABetaInfo'ya göre süresi dolan mesajlar, 1 haftalık sürenin geçmesinden hemen sonra silinebiliyor ve böylece gizlilik büyük ölçüde sağlanıyor.

WHATSAPP'A GELEN YENİ ÖZELLİK YARARLI OLABİLECEK Mİ?

Testleri devam eden yeni uygulama, gizliliği koruyabilecek mi? Yapılan testler ile birlikte yen özellikler de gelebilir. Mesajlaşma özelliğinde meydana gelen bu değişim kısa sürede herkes tarafından kullanılabilir.