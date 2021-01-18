WhatsApp'ta neler oluyor?

Sosyal medya holdingi Facebook'un bir parçası olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp gizlilik ilkeleri ile gündemde.

DUVAR - Sosyal medya holdingi Facebook'un bir parçası olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp gizlilik ilkeleri ile gündemde. 8 Şubat'a kadar, yenilenen sözleşmeyi kabul etmeyen hesapların askıya alınacağı açıklanmıştı. Türkiye ve diğer ülkelerden yükselen tepkiler sonucunda WhatsApp geri adım atarak sözleşmeyi ertelediğini duyurdu. Süreç nasıl işledi, mesajlaşmanın tarihinde WhatsApp'a gelen yol nasıldı, bundan sonra ne olacak?

Kaynak: DailyMotion.com