WhatsApp'ta neler oluyor?
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WhatsApp'ta neler oluyor?

18.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:50

Sosyal medya holdingi Facebook'un bir parçası olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp gizlilik ilkeleri ile gündemde.

DUVAR - Sosyal medya holdingi Facebook'un bir parçası olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp gizlilik ilkeleri ile gündemde. 8 Şubat'a kadar, yenilenen sözleşmeyi kabul etmeyen hesapların askıya alınacağı açıklanmıştı. Türkiye ve diğer ülkelerden yükselen tepkiler sonucunda WhatsApp geri adım atarak sözleşmeyi ertelediğini duyurdu. Süreç nasıl işledi, mesajlaşmanın tarihinde WhatsApp'a gelen yol nasıldı, bundan sonra ne olacak?

WhatsApp'ta neler oluyor?

Kaynak: DailyMotion.com

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