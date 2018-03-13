Whatsapp, Süreyi Uzattı

WhatsApp, Ekim ayında sunduğu gönderilen mesajı geri alma işleviyle birçok kullanıcıya rahat bir nefes aldırmıştı. Yeni işlev sayesinde gönderdiğiniz herhangi bir mesajı, üzerinden 7 dakikadan fazlası geçmediği sürece hem kendi cihazınızdan, hem de karşı taraftan silebiliyordunuz.

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Şimdi ise WhatsApp, bu süreyi 4.096 saniyeye, yani yaklaşık bir saat, sekiz dakikaya uzatmaya başladı. WABetaInfo'ya göre WhatsApp'ın iOS'taki 2.18.31 sürümü, bu değişiklikle beraber geliyor. Güncelleme WhatsApp'taki bazı hataları da onarıyor.

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Sürenin neden 2^12 dakika olduğu bilinmiyor; WhatsApp'ın destek sayfaları bu süreyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. Bir saatlik süre, yanlışlıkla gönderdiğiniz bir mesajı silebilmek için oldukça uzun bir süre ve uzun bir sohbeti silmenize olanak tanıyabilir.

WhatsApp, Telegram gibi rakiplerinde bulunan, kendi kendine silinen sohbetler oluşturmanıza izin veren "gizli sohbet" işlevini sunmuyor. Bu ek süreyle birlikte WhatsApp'ta geçici görüşmeler düzenlemek daha mümkün hale gelecek.