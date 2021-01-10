WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? WhatsApp Sözleşmesi iptal edilebilir mi?

WhatsApp son günlerde kullanıcılarına zorunlu tuttuğu bir çeşit kullanıcı sözleşmesi ile gündemde. Peki, WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? WhatsApp Sözleşmesi iptal edilebilir mi?

WhatsApp tüm dünyada oldukça yaygın kullanılan bir mesajlaşma platformu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça sevilen ve milyonlarca kullanıcı olan uygulama geçtiğimiz yıllarda Facebook'a satılmıştı. Birkaç gün önce kullanıcılarına zorunlu tuttuğu kullanıcı sözleşmesi ise gündeme oturdu. Peki, WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? WhatsApp Sözleşmesi iptal edilebilir mi?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Whatsapp yaptığı sözleşme ile birçok bilgiye erişebilir olacak.İşte sözleşmenin diğer maddeleri:

-Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNASIL İPTAL EDİLİR?

Whatsap kullanıcılarına 8 Şubat'a kadar sözleşmeyi kabul etmek için süre tanıdı. Bu süre içinde kabul etmeyenler uygulamayı kullanamayacak. Sözleşmeyi kabul edip, sonradan iptal etmek isteyenlerin de yapması gereken uygulamayı sıfırlayarak silmek.