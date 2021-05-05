Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu?

Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Yeni gizlilik sözleşmesi kararında ısrarcı olan WhatsApp'ın, ocak ayında gelen tepkiler üzerine uzattığı süre dolmak üzere. Peki, Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp sözleşmesi ne zaman iptal olacak?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 8 Şubat'ta yürürlüğe koyacağını duyurmasının ardından yüz binlerce kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi. Şirket hisselerinin kısa sürede değer kaybetmesine rağmen WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesini yürürlüğe koyacağı tarihi sadece ileri atmakla yetindi. Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?

Şirketin iddiasına göre, sözleşmeyi kabul edenlerin mesajları gizliliğini korumaya devam edecek. Ancak WhatsApp, abonelerinin kişisel verilerine erişim sağlayabilecek. Kullanıcıların konum, satın alma geçmişi ve cihaz bilgilerine ulaşabilecek. Bu veriler Facebook ile de paylaşılacak.

SÖZLEŞME İSTEDİĞİNİZ ANDA BLOKE EDİLECEK

Şirket, telefon numaralarının bir işletmeyle paylaşılması konusuna da açıklık getirdi.

Buna göre, burada karar kullanıcının olacak. WhatsApp aboneleri, istedikleri zaman söz konusu işletmeyi bloke etme hakkına sahip olacak.

Veri ihlalleri nedeniyle gündemden düşmeyen Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, sosyal medya platformu Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yine revaçta olan fotoğraf ve video platformu Instagram ve mesajlaşma uygulaması Messenger ile dünyanın en büyük sosyal medya/ çevrim içi mesajlaşma hizmetlerinden 4'üne sahip. Facebook, WhatsApp'ı 2014'ün şubat ayında 19 milyar dolara satın almıştı.

WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin süresi doluyor! Hesaplar ağustosta silinecek
WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin süresi doluyor! Hesaplar ağustosta silinecek
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Ünal Karaman Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 22:06:24. #1.14#

title