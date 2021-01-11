Whatsapp sözleşmesi iptal edilebilir mi? Whatsapp kararından döndü mü? Whatsapp sözleşme maddeleri neler? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın sözleşme onayı bildirimi sonrası kullanıcılar, Whatsapp sözleşmesi hakkında detayları araştırdı. Whatsapp sözleşmesi nasıl iptal edilir, merak edilirken Whatsapp kararından döndü mü ve Whatsapp sözleşmesi iptal edildi mi araştırıldı.

Whatsapp kullanıcıları, Whatsapp'tan gelen sözleşme onayı bildirimi sonrası yeni uygulamalara yönelmeye başladı. Bazı kullanıcılar ise Whatsaapp sözleşmesinin detaylarını araştırdı. Peki, Whatsapp sözleşmesi iptal edilebilir mi? Whatsapp kararından döndü mü? Whatsapp sözleşmesi iptal edildi mi?

WHATSAPP KARARINDAN DÖNDÜ MÜ?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısını kaybeden ve daha fazla kullanıcı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan WhatsApp ile ilgili, sözleşme onayın kararındna geri adım attı, iddiası ortay atıldı. sosyal medyada ortaya atıldı. iddiaya göre, WhatsApp sözleşmesi iptal edildi. Buna karşın, iddiayı doğrulayan bir açıklama ise henüz gelmedi.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

Kullanıcı Şikayetleri

WhatsApp'taki İşletmeler

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ KABUL EDİLMEZSE NE OLUR?

Güncellenen Gizlilik İlkesi'ni kabul veya reddedilmesi için 8 Şubat'a kadar süre veren WhatsApp'ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler bu tarihten itibaren artık WhatsApp'ı kullanamayacak.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.