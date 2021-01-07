WhatsApp sözleşemsi nedir, ne zamana kadar geçerli? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, yeni güncellemesi ile kullanıcıların dikkatini çekti Peki, Peki, WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp sözleşemsi nedir? WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?
WhatsApp yayınladığı 2021 yeni gizlilik ilkeleri ile kafaları karıştırdı. Yeni güncelleme ile ilave izinler isteyen uygulama, birçok izin için kullanıcılardan yetki istiyor. Peki, WhatsApp sözleşemsi nedir, ne zamana kadar geçerli? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?
WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?
Yan Hizmetler
Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
Kurumsal Etkileşimler
WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak.