WhatsApp sözleşemsi nedir, ne zamana kadar geçerli? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, yeni güncellemesi ile kullanıcıların dikkatini çekti Peki, Peki, WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp sözleşemsi nedir? WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?