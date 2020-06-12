WhatsApp Sahte Haberler için Önlem Almaya Başladı
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WhatsApp Sahte Haberler için Önlem Almaya Başladı

Covid-19 salgının başından bu yana insanları yanlış seçimlere yönlendirebilecek ve bazı durumlarda gerçekten oldukça tehlikeli pek çok sahte haber ile karşı karşıya kaldık.

WhatsApp Sahte Haberler için Önlem Almaya Başladı
12.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:15

Covid-19 salgının başından bu yana insanları yanlış seçimlere yönlendirebilecek ve bazı durumlarda gerçekten oldukça tehlikeli pek çok sahte haber ile karşı karşıya kaldık. Bu noktada sahte haberlerin yayılımı için en müsait sosyal medya platformlarından birisi olan WhatsApp sahte haberler için bazı önlemleri uygulamaya aldı.

WhatsApp Sahte Haberler ile Nasıl Mücadele Edecek?

WhatsApp sahte haberler ile mücadele edebilmek adına daha öncesinde de birtakım adımlar atmış ve yanlış bilgiye karşı aktif stratejiler izlemişti. Şirket İngilizce ve İspanyolca dillerinde başlattığı International Fact Checking Network isimli gerçek zamanlı sohbet botunu şimdi de Hintçe için yayın aldı.

Söz konusu bot şirketin aktif hedefinde de olduğu gibi yanlış ve hatalı bilgiler ile mücadele etmeyi amaçlıyor ve kullanıcıların yönlendirdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol ediyor. Tabii şimdilik yalnızca üç dil için aktif olduğunu belirtmemiz gerek. Yine de önümüzdeki dönemlerde daha çok dil desteğinin ortaya çıkması mümkün.

IFCN Direktörü Baybars Orsek konu hakkında yaptığı açıklamada "Milyarlarca kullanıcı arkadaşları ve aileleri ile iletişimde kalabilmek adına WhatsApp'a güveniyor. Kötü niyetli kişiler ise her bir platformda olduğu gibi burayı da yanlış bilgileri yaymak için kullanabiliyor. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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