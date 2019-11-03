WhatsApp Parmak izi ile Açma Özelliği Android'e Geldi

03.11.2019 03:07

WhatsApp Android Fingerprint Unlock Özelliğine Kavuştu

WhatsApp Parmak izi ile Açma Özelliği.



WhatsApp'ın parmak izi açma özelliği nihayet Android'e ulaştı. Özelliği etkinleştirmek için önce tanımlarınızı yapmanız gerekecek.



Bu yılın başlarında, WhatsApp, Touch ID ve Face ID desteğini etkinleştirdiğinde iOS kullanıcıları için ekstra bir gizlilik katmanı ekledi. Bugün, Android için Parmak İzi Kilidi duyurdu. Artık, WhatsApp kullanıcıları, Android'deki parmak izleriyle de uygulamayı açabilir.



WhatsApp Parmak izi Kilidi Nasıl Aktif Edilir?

Ayarlarda özelliği etkinleştirmeniz ve kullanmadan önce parmak izinizi onaylamanız gerekir.Bu arada WhatsApp Android uygulamasına bir yüz kilitleme özelliği ekleyip eklemeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.



WhatsApp

Kaynak: Teknotalk.com