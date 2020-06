WhatsApp Para Gönderme Özelliği Kullanıma Açıldı WhatsApp para gönderme özelliği Türkiye'de beklenirken, Brezilya'da kullanıma açıldı. Brezilya'da 10 milyonun üzerinde küçük ve orta büyüklükte işletmenin tercih ettiği sosyal ağ uygulaması WhatsApp, para gönderme özelliğini kullanıma sunduğunu resmi olarak duyurdu.

WhatsApp Para Gönderme Özelliği Brezilya'da WhatsApp, dijital ödeme özelliğini Brezilya'da kullanıma açtı. Şirket, blog yazısıyla Brezilya'daki WhatsApp kullanıcılarına dijital ödemeyi getirdiklerinin müjdesini verdi. İşletmelerin yanı sıra kullanıcılar da WhatsApp ile para göndermesi yapabiliyor. Özellikle küçük işletmeler için ödeme almayı kolaylaştıran özellik yüksek güvenlikli. Kullanıcının ödemeyi tamamlamak için altı haneli PIN kodunu girmesi veya parmak izi doğrulaması yapması gerekiyor. WhatsApp para gönderme özelliğinin nasıl kullanılacağına ilişkin yardım sayfası da hazırlandı.

WhatsApp users in Brazil can now send money to friends and family or pay a business right from your chat ?????? pic.twitter.com/BwrcCq9CJW

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) June 15, 2020

WhatsApp üzerinden para göndermeyi mümkün kılan sistem şu anda Visa ve Mastercard banka ve kredi kartları ile çalışıyor ve Banco de Brasil, Nubank, Sicredi gibi Brezilya'nın sayılı bankalarının kartları kullanılabiliyor. WhatsApp, Brezilya'nın önde gelen ödeme işlem sağlayıcısı Cielo ile birlikte çalıştığını ve gelecekte daha fazla ortağın katılmasını koaylaştırmak için açık bir model oluşturduklarını söylüyor.

Dijital ödeme, müşterilerinden ödeme almak için işlem ücreti ödemek zorunda kalan işletmeler için para tasarrufu sağlatacak. Ne para gönderirken ne de alırken herhangi bir ücret alınmayacak. Özellik, önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılacak.

WhatsApp, dijital ödeme sistemini ilk olarak 2018'de Hindistan'da devreye almıştı ancak test aşamasındaydı. Hizmetin daha fazla kullanıcıya sunulması hedefleniyordu ancak şirket onaylarla ilişkin bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Öte yandan WhatsApp, bu özelliği Brezilya'dan sonra hangi ülkelere açacağını paylaşmadı.