Whatsapp ne zaman silinecek? WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Whatsapp ne zaman silinecek? WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?

Whatsapp ne zaman silinecek? WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olacak? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için verdiği süre bugün yani 15 Mayıs itibarıyla sona erdi. Sözleşmeyi onaylamayanların kademeli olarak hesaplarını kaybedecekleri iddiaları sonrasında WhatsApp'tan açıklama beklendi. Peki, Whatsapp ne zaman silinecek? WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sözleşme onayı için verdiği sürenin son günü olan 15 Mayıs'ta Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Whatsapp ne zaman silinecek? WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? soruları da yanıt buldu. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP HESAPLARI SİLİNECEK Mİ?

WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı iddia edilmişti.

İlk olarak kullanıcıların, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacağı ve bir süre sonra bu bildirimin kalıcı hale geleceği aktarılmıştı. Daha sonra kullanıcıların aramaları cevaplandırabileceği ancak sohbet listelerine erişemeyecekleri vurgulanmıştı. Bir sonraki adımda ise kullanıcıların bu özellikten de mahrum kalacaklarına dikkat çekilmişti.

WHATSAPP NE ZAMAN SİLİNECEK?

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı. WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

WhatsApp'tan bugün yapılan açıklamada, "Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz. Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Whatsapp ne zaman silinecek? WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 22:02:43. #1.14#

title