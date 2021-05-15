Whatsapp ne zaman silinecek? WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?

Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olacak? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için verdiği süre bugün yani 15 Mayıs itibarıyla sona erdi. Sözleşmeyi onaylamayanların kademeli olarak hesaplarını kaybedecekleri iddiaları sonrasında WhatsApp'tan açıklama beklendi. Peki, Whatsapp ne zaman silinecek? WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sözleşme onayı için verdiği sürenin son günü olan 15 Mayıs'ta Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Whatsapp ne zaman silinecek? WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? soruları da yanıt buldu. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP HESAPLARI SİLİNECEK Mİ?

WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı iddia edilmişti.

İlk olarak kullanıcıların, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacağı ve bir süre sonra bu bildirimin kalıcı hale geleceği aktarılmıştı. Daha sonra kullanıcıların aramaları cevaplandırabileceği ancak sohbet listelerine erişemeyecekleri vurgulanmıştı. Bir sonraki adımda ise kullanıcıların bu özellikten de mahrum kalacaklarına dikkat çekilmişti.

WHATSAPP NE ZAMAN SİLİNECEK?

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı. WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

WhatsApp'tan bugün yapılan açıklamada, "Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz. Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

