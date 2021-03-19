Whatsapp ne zaman açılacak?
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Whatsapp ne zaman açılacak?

19.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:15
Whatsapp ne zaman açılacak?

Sosyal medya platformu Whatsapp ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü. Sorun hakkında araştırmalar yapılırken Whatsapp ne zaman açılacak, merak edildi. Peki, Whatsapp ne zaman açılacak?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile sosyal medya platformu Whatsapp'a erişim sorunu yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre uygulamaların çöktüğü belirtildi. Peki, Whatsapp ne zaman açılacak?

WHATSAP ÇÖKTÜ

Türkiye'de saat 20:25 itibariyle başlanan erişimi sorununun tüm dünyada yaşandığı öğrenilirken, platformun yetkililerinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor.

WHATSAPP NE ZAMAN AÇILACAK?

Konu ile ilgili olarak henüz açıklama yapılmadı. Detaylar için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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