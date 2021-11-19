Whatsapp mı çöktü? Son dakika! Instagram da sorun mu var? Instagram bu içerik yüklenmiyor hatası

Whatsapp mı çöktü? Instagram da sorun mu var? sorularının yanıtı merak ediliyor. İnstagram DM 'den mesaj göndermek isteyen bazı kullanıcılar akış oluşturulamadı hatası alıyor. Milyonlarca kullanıcı olan instagram bir anda İnstagram çöktü mü? 19 Kasım İnstagram DM yazışma çöktü mü, neden hata veriyor? İnstagram DM hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? İnstagram bugün çöktü mü? sorularıyla internette gündem oldu.

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

An itibariyle İnstagram DM mesajlaşma sisteminde problemler yaşanıyor. Bazı kullanıcılar İnstagram DM'den mesaj gönderemiyor. İnstagram'da DM bölümü açılmıyor ve mesaj gönderilemiyor.

Downdetector'de kullanıcılar sorun bildirmekte.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İnstagram DM kutusu açıldığında yukarıda gördüğünüz gibi "Gelen kutun yüklenirken bir sorun oluştu." şeklinde veya "Bu içerik yüklenmiyor" hatası veriyor. Hatanın kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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