Whatsapp kapanıyor mu? WhatsApp kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp 8 Şubat gizlilik güncellemesi nedir, ne içeriyor?
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Whatsapp kapanıyor mu? WhatsApp kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp 8 Şubat gizlilik güncellemesi nedir, ne içeriyor?

13.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:10
Whatsapp kapanıyor mu? WhatsApp kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp 8 Şubat gizlilik güncellemesi nedir, ne içeriyor?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi tartışmalarıyla beraber vatandaşların kafasında soru işaretleri belirdi. Sosyal medya gündemin WhatsApp'ın güncellediği yeni ilkelerle çalkalanıyor. Peki, Whatsapp kapanıyor mu? WhatsApp kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp 8 Şubat gizlilik güncellemesi nedir, ne içeriyor?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi tartışmalarıyla beraber vatandaşların kafasında soru işaretleri belirdi.Sosyal medya gündemin WhatsApp'ın güncellediği yeni ilkelerle çalkalanıyor. Peki, Whatsapp kapanıyor mu? WhatsApp kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp 8 Şubat gizlilik güncellemesi nedir, ne içeriyor? İşte detaylar haberimizde...

WHATSAPP KAPANIYOR MU? NE OLACAK?

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak. Bu tarihten itibaren şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre WhatsApp kullanıcılarının verileri, artık Facebook ile paylaşılacak.

Güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını bildiren WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurdu.

WHATSAPP 8 ŞUBAT GÜNCELLEMESİ NEDİR?

WhatsApp 2021 yeni gizlilik ilkelerini kullanıcıları ile paylaştı. ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp Türkiye'deki kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını bildiren sözleşme gönderdi. AB ülkelerindeki kullanıcıları etkilemeyen Whatsapp güncelleme bildirisinde, "Hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız Yardım Merkezi'ni de ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Whatsapp kapanıyor mu? WhatsApp kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp 8 Şubat gizlilik güncellemesi nedir, ne içeriyor?

WHATSAPP KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

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