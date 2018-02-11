WhatsApp Dijital Ödeme Sistemlerinin Testlerine Nihayet Başlıyor



WhatsApp Hindistan'da Dijital Ödeme Testlerine Başlıyor. Aralarında seçim yapabileceğiniz uzunca bir banka listesi sunuyor.

WhatsApp nihayet 2017 yılı başından beri üzerinde çalıştığı dijital ödeme özelliklerini denemeye başladı. Facebook'a ait olan 70'den 70'e herkesin kullandığı sohbet uygulamasının Hindistan'daki sınırlı sayıdaki kullanıcısı, uygulamaya entegre edilmiş dijital ödeme özelliklerini test etmeye başladı.

Kullanıcı arayüzü tasarımcısı Rao Savanth'ın paylaştığı ekran görüntüsünü bakarak; Uygulama arayüzünde yer alan birleşik ödemeler arayüzü sms doğrulaması ile hizmet verecek.

Bankaların Listesine Bakarsanız, ülkenin en büyük bankalarının listede yer aldığını görebilirsiniz.

TechCrunch'a göre Hindistan, her gün yaklaşık 200 milyon kişi kullanan WhatsApp kullanıcılarına en çok sahip bulunuyor. Elbette Facebook WhatsApp'ın Mobil Ödeme özelliğini, herkesin kullanımına tam olarak açtığında duyuracak.

I got yesterday pic.twitter.com/oiQlNRQbBX

— Nagender Rao Savanth (@nagenderraos) 8 Şubat 2018

TechCrunch

WABetaInfo (Twitter)

WhatsApp Hindistan'da Dijital Ödeme Testlerine Başlıyor.



http://www.teknotalk.com/whatsapp-hindistanda-dijital-odeme-testlerine-basliyor-62204/