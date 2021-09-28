Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak? Whatsapp hangi samsung ve iphone modellerinde desteklenmeyecek? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak? Whatsapp hangi samsung ve iphone modellerinde desteklenmeyecek?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak? Whatsapp hangi samsung ve iphone modellerinde desteklenmeyecek?

WhatsApp, önümüzdeki dönemde bazı cihazları desteklemeyi bırakacak haberi üzerine telefon kullanıcıları Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak? Whatsapp hangi samsung ve iphone modellerinde desteklenmeyecek? sorularını araştırdı. İşte detaylar…

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren birçok eski cihazı desteklemeyi bırakacak. Bunun anlamı, uygulamanın bazı cihazlarda çalışmayı tamamen durduracağı. Peki, Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak? Whatsapp hangi samsung ve iphone modellerinde desteklenmeyecek? Ayrıntılar haberimizde…

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK? IPHONE, SAMSUNG VS.

Android Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Android 4.0.4 ve daha eski sürümlerde çalışan cihazlar, mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak. WhatsApp kullanamayacak bazı popüler Android cihazlar arasında Samsung Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Optimus L5 Dual, Optimus L4 II Dual, Optimus F7, Optimus F5 ve daha fazlası yer alıyor.

iOS

WhatsApp'ı çalıştırmak için minimum gereksinim, iOS 10 ve daha yeni sürümlerle sınırlı olacak. iOS 10'dan daha eski işletim sistemlerinde çalışan hiçbir iPhone 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE (1. nesil) gibi cihazlar mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak.

Android ve iOS kullanıcılarının haberimiz sonrası telefonlarına gerekli güncellemeleri yapması gerekecek. 1 Kasım sonrası gerekli düzenlemeler yapılmamış telefonlarda WatsApp uygulamasının kullanılması mümkün olmayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Vladimir Putin Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Lionel Messi Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak? Whatsapp hangi samsung ve iphone modellerinde desteklenmeyecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:55:10. #1.17#