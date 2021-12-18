WhatsApp, Grup Yöneticilerine Yeni Özellikler Getiriyor

WhatsApp, yöneticilere bir WhatsApp grubundaki etkinlikler üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp grup yöneticilerinin, bir grupta katılımcılar tarafından gönderilen mesajları silmesini sağlayacaktır. Özellik WABetaInfo tarafından tespit edildi. Web sitesi ayrıca, silinen bir mesajda "Bu bir yönetici tarafından kaldırıldı" istemini gösteren özelliğin bir ekran görüntüsünü yayınladı. Meta'nın sahip olduğu anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, hem kişisel hem de grup sohbetlerine gönderdikleri bir mesajı silme seçeneğine sahiptir. Yeni özellikle birlikte, bir grubun yöneticileri, gruptaki herhangi biri tarafından gönderilen bir mesajı silebilecek.

Yeni WhatsApp Yönetici Özelliği Nasıl Çalışacak?

Yeni WhatsApp özelliği, bir grubun yöneticilerine, diğer birçok grup sohbet uygulamasında moderatörlerin sahip olduğu gücü verecek. Bir WhatsApp yöneticisi, aktif olarak bir gruba yeni bir kişi ekleyebilir ve herhangi birini WhatsApp grubundan çıkarabilir. Ek olarak, yönetici ayrıca bir grubun durumunu yalnızca yöneticiden katılımcılara mesaj göndermekten değiştirebilir. Bu özellik, yöneticilerin bir katılımcı tarafından gönderilen uygunsuz bir mesajı kaldırabileceği profesyonel WhatsApp grupları için oldukça faydalı olacaktır. Yakın zamanda WhatsApp, Android cihazlar için Cilt Tonu kombinasyonları adı verilen yeni bir özelliği de kullanıma sundu.

Ayrıca, Masaüstü için WhatsApp ve WhatsApp Web artık kullanıcıların özel çıkartmalar yapmasına izin veriyor. Bu özellik WhatsApp Web için yayınlandı ve önümüzdeki günlerde Masaüstü için WhatsApp'ta kullanıma sunulacak. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, bir konuşma sırasında duygularını iletmek için WhatsApp Çıkartmalarını kullanıyor. WhatApp, Web için özel çıkartmalar geliştirdikten sonra, anlık mesajlaşma şimdi de çıkartmaları iletmek için yeni bir özelliği test ettiğini açıkladı. Kısayol, kullanıcıların bir WhatsApp etiketini, etiketi görüntülemeye veya kaydetmeye gerek kalmadan başka bir kişiye hızlı bir şekilde iletmesine olanak tanır. Yeni özellik şu anda Android'de WhatsApp Beta kullanıcıları için mevcut olsa da, yakında normal kullanıcılar için kullanıma sunulabilir. Daha fazla teknoloji haberi için bizi takip etmeyi unutmayın!

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet