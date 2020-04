WhatsApp Görüntülü Konuşma Katılımcı Sayısı Artıyor Bu ayın başlarında WhatsApp grup sohbetleri için sesli ve görüntülü görüşmelerini duyurmuş ve en fazla dörtlü konuşmalara izin verilmişti.

Bu ayın başlarında WhatsApp grup sohbetleri için sesli ve görüntülü görüşmelerini duyurmuş ve en fazla dörtlü konuşmalara izin verilmişti. Fakat WhatsApp görüntülü konuşma katılımcı sayısı yükseltilmesi ve bu şekilde Zoom gibi platformlara alternatif olması amaçlanıyor.

Koronavirüsün yayılması ve görüntülü görüşme platformlarının yoğun bir kullanıma uğramasından sonra bu özelliğini ön plana çıkaran WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını yeniden düzenliyor. WaBetaInfo tarafından keşfedilen yeni özelliğe göre WhatsApp Messenger beta'da 4'den fazla kullanıcıyla grup konuşmaları tespit edildi.

WhatsApp görüntülü konuşma katılımcı sayısı kaç oldu?

WhatsApp beta sürümündeki tek görünür değişiklik, aramalar sırasında da bağlantının uçtan uca şifreli (WhatsApp'ın en büyük satış noktası) olacağını söylemesi. Bildiğiniz üzere güvenlik sorunlarıyla uğraşan Zoom'a karşı bu özelliği ön plana çıkaran WhatsApp, kullanıcı güvenliğini uçtan uca şifremeyle sağlayabilir.

WhatsApp görüntülü görüşmesine kaç kullanıcı daha eklenebileceği henüz belli değil ancak katılımcı sayısının maksimum 12 klşiye kadar yükselmesi bekleniyor. Fakat buna karşılık Zoom'un en büyük cazibelerinden biri 100'e kadar katılımcıyı (premium üyelik alırsanız 500 katılımcı) barındırma yeteneği.

