WhatsApp Görüntülü Görüşme için Sınırları Zorlayacak Covid-19 nedeniyle kendisini izole eden milyarlarca kişi ailesi, dostları ve iş arkadaşları ile iletişimini sürdürebilmek adına görüntülü görüşme uygulamalarını tercih ediyor.

Covid-19 nedeniyle kendisini izole eden milyarlarca kişi ailesi, dostları ve iş arkadaşları ile iletişimini sürdürebilmek adına görüntülü görüşme uygulamalarını tercih ediyor. Bu fırsatı değerlendirmek ve rakipleri ile daha sert bir rekabet kurabilmek isteyen WhatsApp görüntülü görüşme desteğinde vites yükseltmeye hazırlanıyor.

WhatsApp Görüntülü Görüşme Kaç Kişiyi Destekleyecek?

WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni kodlara göre WhatsApp, görüntülü görüşme için desteklenen azami katılımcı sayısını 50 kişi olarak güncellemeyi planlıyor. Söz konusu güncelleme şu an için yalnızca masaüstü sürümü kapsıyor. Yani mobil uygulama için bu yönde bir değişikliğin yapılıp yapılmayacağı şu aşamada belirsiz.

Buna karşın bazı kodlar söz konusu özelliğin iOS ve Android için de geçerli olacağını işaret ediyor. Öte taraftan WhatsApp Mobile içerisinde görüntülü görüşme için desteklenen azami katılımcı sayısı da 8 kişi olarak güncellenmişti. Yeni özelliğin ne zaman aktif edileceği henüz bilinmiyor. Gerekli kodlar sistemde yer almasına karşın henüz arayüze entegre değiller ancak kısa bir süre içerisinde aktif olmalarını bekleyebiliriz.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüntülü görüşme yaparken WhatsApp'ı tercih ediyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.