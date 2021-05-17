WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur? WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini imzalamazsak ne olur? WhatsApp hangi bilgilerimize erişebiliyor?

WhatsApp'ın Gizlilik Sözleşmesi 15 Mayıs itibariyle sona erdi. Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamayanların hesapları silinecek mi? WhatsApp bu konuda açıklama yaptı mı? araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur? WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini imzalamazsak ne olur? WhatsApp hangi bilgilerimize erişebiliyor? WhatsApp hangi bilgilerimizi topluyor? WhatsApp mesajlarımızın içeriğini okuyabiliyor mu?

WhatsApp'ın Gizlilik Sözleşmesi 15 Mayıs itibariyle sona erdi. Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamayanların hesapları silinecek mi? WhatsApp bu konuda açıklama yaptı mı? araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur? WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini imzalamazsak ne olur? WhatsApp hangi bilgilerimize erişebiliyor? WhatsApp hangi bilgilerimizi topluyor? WhatsApp mesajlarımızın içeriğini okuyabiliyor mu? Alternatif mesajlaşma uygulamaları neler? İşte detaylar haberimizde...

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAMAZSAK NE OLUR?

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ilk etapta aplikasyona erişilmeyecektir.İlk birkaç hafta gelen bildirimlere ve aramalara cevap verebileceğiz. Daha sonra WhatsApp kullanıcılara erişimi engelleyecektir. Whatsapp silindikten sonra ise 120 gün sonra profilimiz tamamen bu uygulamadan silinecektir.

WHATSAPP HANGİ BİLGİLERİMİZE ERİŞEBİLİYOR?

WhatsApp profil fotoğrafımız, telefon numaramız ve biyografimiz başta olmak üzere adres defterimiz, kişilerimiz, fotoğraf arşivimiz ve konumumuza erişebilmektedir.

WHATSAPP'A ALTERNATİF MESAJLAŞMA UYGULAMALARI NELER?

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı. WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı. Alternatif uygulamalar;

Signal,

Telegram,

Turkcell BiP.

WhatsApp hakkında daha fazla bilgi için videomuzu izleyebilirsiniz;