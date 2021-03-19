WhatsApp düzeldi mi? WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden girilmiyor?
19.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:14
En popüler uygulama arasında yer alan WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden girilmiyor?
En popüler uygulama arasında yer alan WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden girilmiyor?
WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?
19 Mart Cuma WhatsApp uygulamasına giriş yapılamadı. Peki bunun nedeni ne? Konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapılamdı. WhatsApp erişime açıldı.