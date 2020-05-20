WhatsApp Durumu Kullananların Sevdiği Özellik Geri Dönüyor
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WhatsApp Durumu Kullananların Sevdiği Özellik Geri Dönüyor

Covid-19 sürecinde dostlarınızla, ailenizle ve iş arkadaşlarınızla iletişimi sürdürmenin en kolay yollarından birisi olarak öne çıkan WhatsApp, oldukça yoğun bir

WhatsApp Durumu Kullananların Sevdiği Özellik Geri Dönüyor
20.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:49

Covid-19 sürecinde dostlarınızla, ailenizle ve iş arkadaşlarınızla iletişimi sürdürmenin en kolay yollarından birisi olarak öne çıkan WhatsApp, oldukça yoğun bir trafik akışı ile karşı karşıya kaldı. Bu nedenle bazı özelliklerin limitlerinde geçici bir süre için değişikliklerde bulunan şirket, WhatsApp durumu kullananların sevdiği özelliği tekrar aktif hale getiriyor.

WhatsApp Durumu için Video Sınırı Tekrar Yükseliyor

WhatsApp'ın sunucularında yaşanan aşırı yüklenmenin ardından sunucuları rahatlatmak ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak isteyen şirket, bazı özelliklerin kullanımına limitler getirmişti. Örneğin durum sekmesinde paylaşabileceğiniz videoların azami süresi 15 saniye olarak ayarlanmıştı.

WABetaInfo tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre 2.20.166 sürüm numarasına sahip güncelleme ile birlikte söz konusu limit tekrar eski haline çevrildi. Yani yeni güncelleme ile birlikte durum sekmesinde paylaşabileceğiniz videoların azami uzunluğu 30 saniye oldu.

Tabii bu limitlerin aşırı trafik yaşanan belirli ülkelerde ve bölgelerde geçerli olduğunu, her ülkede ya da bölgede bu yönde bir limitin uygulanmadığını belirtelim. Eğer bu kısıtlamadan etkilenen bir bölgede bulunuyorsanız uygulamayı en son sürüme güncelleyerek üstesinden gelebilirsiniz.

Peki siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp Durumu sekmesini kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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