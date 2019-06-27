WhatsApp, Durum Özelliğinin Diğer Platformlarda da Paylaşılmasını Test Ediyor

1 milyarın üzerinde kullanıcı sayısına sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, durum paylaşımı yapan kullanıcılarını memnun edecek olan yeni bir özelliği test ediyor. Test aşamasının tamamlanmasının ardından hem Android hem de iOS kullanıcıları, Whatsapp'ın bu yeni özelliğini kullanmaya başlayabilecekler.

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Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yaptıkları durum güncellemelerini Facebook, Instagram ve Google'ın 'Fotoğraflar' hizmeti üzerinden paylaşabilecekler. Bu özelliğin en dikkat çekici kısmı ise bu paylaşımı yaparken hesapların birbirlerine bağlanmasının gerekmemesi. WhatsApp bu noktada, Android ve iOS veri paylaşım API'si kullanacak. Özellik, kullanıcılar tarafından işte böyle görülecek;

Ancak bu özellikte otomatik olarak paylaşım yapan bir ayar menüsü bulunmayacak. Bunun nedeni ise uygulamanın kullanım amacı. Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, Mark Zuckerberg'in şirketinin kirlenen imajından dolayı her fırsatta kullanıcı verilerini kesinlikle Facebook'la paylaşmayacaklarını söylüyor ancak bu söze ne kadar güvenilmesi gerektiği büyük bir tartışma konusu. Güvenilirliğini kaybetmek istemeyen WhatsApp, bu yüzden uygulamaya otomatik paylaşım seçeneği getirmiyor.

Günlük olarak 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan WhatsApp'ın, bu özelliği ne zaman hizmete sunacağı bilinmiyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bu özelliğin WhatsApp'a nasıl bir geri dönüşünün olacağını hep birlikte göreceğiz.