WhatsApp, Durum Güncellemelerini Tamamen Kapatan Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor

Facebook'un sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümünde, durum güncellemelerinden hoşlanmayan kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek bir özelliğin geliştirilmeye başlandığı keşfedildi. WhatsApp Beta uygulamasının 2.19.183 sürümüne güncellenmesiyle ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların istedikleri takdirde arkadaşlarının durum güncellemelerini gizlemesine imkan sağlıyor. Kişilerin durumlarını görüntüleyebildiğiniz ekrana eklenen 'Durumları Gizle' butonu, kişilerin durum paylaşımlarını gizliyor. Tamamen kullanıcının tercihine bırakılmış olan bu seçenek, istenildiği takdirde yine aynı tuş kullanılarak gizlenen durumlar gösterilebiliyor.

WhatsApp şu an için özelliği kullanıcılardan bağımsız olarak test ediyor. Testlerin başarılı olması halinde şirket, özelliği beta kullanıcılarının kullanımına açacak ve geri bildirim toplayacak. Son olarak ise her şeyin istenildiği gitmesi halinde özellik kararlı sürüme gelecek. Böylelikle WhatsApp kullanıcıları, telefonlarında kayıtlı olan diğer WhatsApp kulanıcılarının paylaştıkları durum güncellemelerini tamamen kapatabilecekler.

Whatsapp'ın bu güncellemeyi ne kadar süreyle test edeceği ve uygulamanın normal sürümlerine bu özelliğin ne zaman entegre edileceği bilinmiyor. Buna ek olarak iOS kullanıcılarıyla da ilgili olarak herhangi bir bilgi şimdilik söz konusu değil.