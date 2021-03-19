Whatsapp çöktü mü? Sondakika Whatsapp neden girilmiyor?
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Whatsapp çöktü mü? Sondakika Whatsapp neden girilmiyor?

19.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:46

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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsappa giren kullanıcılar Whatsapp uygulamasına girerken sorun ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Whatsapp'dan açıklama yapılmadı. Whatsapp uygulaması giriş proplemi birçok nedenden kaynaklı olabilir. Konu ile açıklama yapılır ise detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Whatsapp çöktü mü? Sondakika Whatsapp neden girilmiyor?
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