Whatsapp çöktü mü, mesajlar neden iletilmiyor? 19 Mart Whatsapp sunucu hatası mı yaşanıyor?

Günlük milyonlarca insanların giriş yaptığı Whatsapp çöktü mü? 19 Mart Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'a neden giremiyorum? Whatsapp hız nasıl düzelir? Whatsapp giriş! Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp mesajlar neden gönderilmiyor? Whatsapp erişim sorunu çözümü!

Whatsapp çöktü mü, mesajlar neden iletilmiyor? 19 Mart Whatsapp sunucu hatası mı yaşanıyor? Whatsapp'a girince sıkıntı yaşayan kullanıcılar sorunun neyden kaynaklandığını merak ediyor. Peki whatsapp çöktü mü? Whatsapp mesajlar neden gönderilmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'ın ardından Whatsapp'a da erişim sorunu yaşanıyor. Whatsapp uygulama açılıyor fakat mesaj gönderilmiyor. Bu sorun büyük ihtimalle sunuculardan kaynaklı. Çünkü aynı sorun İnstagram'da da mevcut.

Ayrıca Whatsapp Web'e girenler de yukarıdaki gibi hata alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagrama giren kullanıcılar instagram uygulamasına girerken sorun ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Instagram'dan açıklama yapılmadı. Instagram uygulaması giriş proplemi birçok nedenden kaynaklı olabilir. Konu ile açıklama yapılır ise detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

İNSTAGRAM 5XX SERVER ERROR HATASI NEDİR?

İnstagram 5xx server error hatasının Türkçe karşılığı "5xx sunucu hatası" anlamına gelmektedir.

Bu hata isminden de anlaşılacağı gibi tamamen sunuculardan kaynaklanan bir hatadır. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Büyük bir ihtimalle "5xx server error" hatası İnstagram sunucularından kaynaklanıyor. Fakat bazen internet hızı ile de alakalı olabiliyor.