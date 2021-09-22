WhatsApp çöktü mü? 22 Eylül WhatsApp erişim sorunu ne zaman düzelecek? - Haberler
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WhatsApp çöktü mü? 22 Eylül WhatsApp erişim sorunu ne zaman düzelecek?

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WhatsApp çöktü mü? 22 Eylül WhatsApp erişim sorunu ne zaman düzelecek?

İletişim platformu Whatsapp hakkında WhatsApp çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son zamanlarda gizlilik sözleşmesi skandalıyla gündeme gelen WhatsApp uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor.

WhatsApp çöktü mü? 22 Eylül WhatsApp erişim sorunu ne zaman düzelecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. Canlı arıza haritası verilerine göre, Türkiye'nin bazı illerinde saat 09.00 gibi başlayan erişim sorunu zaman zaman devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Konya, Adana ve Samsun'da yoğun şekilde görüldüğü bildirildi.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp erişim sorunu saat 09.00 civarında başladı. WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye'de erişim sorunu yoğun olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanıyor. Konya, Adana ve samsun başta olmak üzere diğer illerde ise kısıtlı olarak erişim sağlanabiliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

WhatsApp çöktü mü? 22 Eylül WhatsApp erişim sorunu ne zaman düzelecek?

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.

Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.

WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

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