Whatsapp bozuldu mu? Sondakika Whatsapp neden girilmiyor?

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WHATSAPP BOZULDU MU?

Whatsapp'a giren kullanıcılar Whatsapp uygulamasına girerken sorun ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Whatsapp'dan açıklama yapılmadı. Whatsapp uygulaması giriş proplemi birçok nedenden kaynaklı olabilir. Konu ile açıklama yapılır ise detayları haberimizden takip edebilirsiniz.