WhatsApp Birden Fazla Cihazda Oturum Açma Desteği ile Güncellenecek

Son zamanlarda yayınladığı yeni özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, pek çok kullanıcının senelerdir beklediği özelliği önümüzdeki dönemlerde kullanıma sunabilir.

Son zamanlarda yayınladığı yeni özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, pek çok kullanıcının senelerdir beklediği özelliği önümüzdeki dönemlerde kullanıma sunabilir. WhatsApp birden fazla cihazda oturum açma desteği üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor.

WhatsApp Birden Fazla Cihaz Oturum Açma Ne Zaman Gelecek?

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni kod satırları şirketin kullanıcılara aynı anda birden fazla cihazda oturum açma imkanı sunacağını işaret ediyor. Bu sayede birden fazla akıllı telefonunuz varsa ya da hem tabletinizde hem telefonunuzda oturum açmak istiyorsanız, bu mümkün hale gelecek.

Mevcut durumda kullanıcılar servisi aynı anda yalnızca bir cihaz üzerinde kullanabiliyor. Eğer başka bir cihazda oturumunuzu aktif hale getirirseniz bu durumda önceki cihazdan oturumunuz kapatılıyor ve verileriniz eğer yedeklenmemişse siliniyor.

Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili belirsizlikler sürüyor olsa da kod satırlarında ortaya çıkması ve şirketin son aylardaki hızlı adımları dikkate alındığında çok uzun bir süre beklememize gerek kalmayacak gibi gözüküyor.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin birden fazla cihazda oturum açma desteğine ihtiyacınız var mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.