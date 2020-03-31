WhatsApp Birden Fazla Cihazda Kullanma Desteği Geliyor
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Teknoloji

WhatsApp Birden Fazla Cihazda Kullanma Desteği Geliyor

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp Beta sürümde çoklu cihaz desteği görüldü. WhatsApp'ı birden fazla cihazda (bilgisayar ve telefon) kullanmak mümkün olacak.

31.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:49
WhatsApp Birden Fazla Cihazda Kullanma Desteği Geliyor

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp Beta sürümde çoklu cihaz desteği görüldü. WhatsApp'ı birden fazla cihazda (bilgisayar ve telefon) kullanmak mümkün olacak. WhatsApp Beta son sürümle gelen diğer yenilikler haberimizde.

Bir WhatsApp hesabını iki farklı telefonda kullanmak veya WhatsApp'ı aynı anda iki cihazda kullanmak için şimdiye kadar üçüncü parti WhatsApp uygulamalarını kullanmak gerekiyordu. WhatsApp kullanıcılarının en çok istediği özelliklerden birisi olan çoklu cihaz desteğinin gelmesi yakındır. WhatsApp Beta 2.20.110 sürümünde bu özellik görüldü. Kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına giriş yaparak aynı anda telefonda, tablette ve bilgisayarda sohbet edebilecek. Başka birinin sizin bilginiz olmadan WhatsApp hesabınıza giriş yapabileceği sorunu da düşünülmüş. Mesajların güvenliğini sağlamak için kullanılan şifreleme anahtarları her yeni cihaz eklendiğinde değişecek ve uygulama içerisinde bir bildirim gösterilecek.

WhatsApp Beta sürümde görülen diğer yeni özellik süresi dolan mesajlar. Öncesinde kaybolan mesajlar ve silinen mesajlar olarak karşımıza çıkan bu özellikle gönderilen mesajlar belirtilen süre sonunda otomatik olarak siliniyor. Bir gün sonra, bir hafta sonra veya bir ay sonra seçeneği mevcut.

WhatsApp Beta sürümle gelen yenilikleri denemek için Google Play Beta Program sayfasına giderek beta tester'lar arasına katılmanız gerekiyor.

Kaynak: Tamindir

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