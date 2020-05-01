WhatsApp Birçok Cihazda Kullanım İmkanı Sunacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

WhatsApp Birçok Cihazda Kullanım İmkanı Sunacak

WhatsApp Birçok Cihazda Kullanım İmkanı Sunacak
01.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:32

Uzun bir süredir tartışmaların odağında olan WhatsApp birçok cihazdan destek alabileceği Beta sürümüne kavuştu.

Uzun bir süredir tartışmaların odağında olan WhatsApp birçok cihazdan destek alabileceği Beta sürümüne kavuştu. Facebook şirketi tarafından yönetilen WhatsApp bu özelliği ile çok konuşulacak gibi görünüyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması denilince akla ilk gelen platform hiç şüphesiz WhatsApp. Hani kadar Telegram gibi güçlü rakipleri bulunsa bile şirket en fazla tercih edilen uygulamalar listesinde yer alıyor. Bazı kullanıcıların çoklu cihaz desteği istemesi üzerine WhatsApp platformu harekete geçti. Kullanıcılar için çoklu cihaz desteği getirildi.

WhatsApp aynı anda diğer cihazlardan da kullanılabilecek

WhatsApp geliştiricilerinin Google Play Store üzerinden yayınladıkları yeni beta sürüm, 2.20.143 koduyla kullanıcılarla buluştu. WhatsApp Beta sürümünü yükleyen kişiler başka bir cihazda platforma girmek istediklerinde wi-fi bulmaları gerektiği söylenecek.

WhatsApp tarafından başka bir cihaza sohbetler yüklendiğinde muhtemelen çok ciddi bir işlem yapılacak bu işlemin wi-fi aracılığı ile yapılması hem hızı artıracak hem de kullanıcıların mobil verisi ile ilgili büyük sorunlar yaratmayacak. Şimdilik platform tüm bu değişiklikleri güncelleme kodlarında gizliyor.

Dünyanın en çok indirilen platformları içerisinde yer alan WhatsApp her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Bu nedenle şirketin popülerliğini korunması için düzenli olarak güncelleme yapması gerekiyor. Şimdilik bu güncelleme sadece Beta sürümünde yer alıyor. İlerleyen zamanlarda bütün kullanıcılara gelecektir. Sizce böyle bir değişiklik WhatsApp için iyi olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haber
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haber
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Haber
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak
İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Falcao Burak Yılmaz Mauricio Isla Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Çocuk Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: WhatsApp Birçok Cihazda Kullanım İmkanı Sunacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 02:11:14. #1.15#
title