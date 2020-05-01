WhatsApp Birçok Cihazda Kullanım İmkanı Sunacak

Uzun bir süredir tartışmaların odağında olan WhatsApp birçok cihazdan destek alabileceği Beta sürümüne kavuştu.

Uzun bir süredir tartışmaların odağında olan WhatsApp birçok cihazdan destek alabileceği Beta sürümüne kavuştu. Facebook şirketi tarafından yönetilen WhatsApp bu özelliği ile çok konuşulacak gibi görünüyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması denilince akla ilk gelen platform hiç şüphesiz WhatsApp. Hani kadar Telegram gibi güçlü rakipleri bulunsa bile şirket en fazla tercih edilen uygulamalar listesinde yer alıyor. Bazı kullanıcıların çoklu cihaz desteği istemesi üzerine WhatsApp platformu harekete geçti. Kullanıcılar için çoklu cihaz desteği getirildi.

WhatsApp aynı anda diğer cihazlardan da kullanılabilecek

WhatsApp geliştiricilerinin Google Play Store üzerinden yayınladıkları yeni beta sürüm, 2.20.143 koduyla kullanıcılarla buluştu. WhatsApp Beta sürümünü yükleyen kişiler başka bir cihazda platforma girmek istediklerinde wi-fi bulmaları gerektiği söylenecek.

WhatsApp tarafından başka bir cihaza sohbetler yüklendiğinde muhtemelen çok ciddi bir işlem yapılacak bu işlemin wi-fi aracılığı ile yapılması hem hızı artıracak hem de kullanıcıların mobil verisi ile ilgili büyük sorunlar yaratmayacak. Şimdilik platform tüm bu değişiklikleri güncelleme kodlarında gizliyor.

Dünyanın en çok indirilen platformları içerisinde yer alan WhatsApp her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Bu nedenle şirketin popülerliğini korunması için düzenli olarak güncelleme yapması gerekiyor. Şimdilik bu güncelleme sadece Beta sürümünde yer alıyor. İlerleyen zamanlarda bütün kullanıcılara gelecektir. Sizce böyle bir değişiklik WhatsApp için iyi olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.