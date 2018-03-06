Whatsapp'a Yeni İşlevler

Yeni keşiflere göre WhatsApp, "Kilitli Kayıt" ve "Kaydı Önizle" işlevlerini Android'e getirmeye hazırlanıyor. Firma, "Herkesten Sil" işlevinin de süresini uzattı.

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Yeni işlevler, Android'in 2.18.70 ve 2.18.71 beta sürümlerinde test ediliyor. Yeni WhatsApp Beta ile beraber mesajı herkesten silebilme süreniz, 420 saniyeden 4.096 saniyeye uzatılıyor; bu bir saatten biraz daha uzun bir süre. WABetaInfo'nun raporu, değişikliğin iOS ve Android kullanıcılarına yakında yansıyacağını söylüyor.

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"Kilitli Kayıt" işlevi ise iOS platformunda zaten sunuluyordu ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı Android'de yoktu. Bu işlev, kayıt düğmesine basılı tutmadan, düğmeyi kilitleyerek ses kaydı yapmanıza izin veriyor. Değişiklik sayesinde Android kullanan müzisyenler, karşı tarafa ses gönderirken enstrümanlarını tek elle çalmak zorunda kalmayacaklar.

"Kayıt Önizleme" işlevi ise sesli notları göndermeden önce dinlemenize izin veriyor.

Yeniliklerin yakında resmi WhatsApp uygulamasına yansıması bekleniyor. Ancak şimdilik elimizde kesin bir tarih yok.