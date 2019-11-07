Whatsapp'a yeni güncelleme: İstenmeyen sohbet gruplarına girmek tarih oluyor

Whatsapp'a yeni güncelleme: İstenmeyen sohbet gruplarına girmek tarih oluyor

İnternet üzerinden konuşma ve mesajlaşma hizmeti sağlayan sunucu WhatsApp, kullanıcıların kimlerin kendilerini sohbet gruplarına dahil edebileceğini seçebileceği bir güncelleme duyurdu.

07.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:28
Whatsapp'a yeni güncelleme: İstenmeyen sohbet gruplarına girmek tarih oluyor

İnternet üzerinden konuşma ve mesajlaşma hizmeti sağlayan WhatsApp, kullanıcıların kimlerin kendilerini sohbet gruplarına dahil edebileceğini seçebileceği bir güncelleme getirdi.


Bu yeni özellik sayesinde tanımadığımız veya konuşmadığınız kişilerin sizi rastgele gruplara eklemesi engellenebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et