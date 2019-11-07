Whatsapp'a yeni güncelleme: İstenmeyen sohbet gruplarına girmek tarih oluyor

07.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:28

İnternet üzerinden konuşma ve mesajlaşma hizmeti sağlayan WhatsApp, kullanıcıların kimlerin kendilerini sohbet gruplarına dahil edebileceğini seçebileceği bir güncelleme getirdi.



Bu yeni özellik sayesinde tanımadığımız veya konuşmadığınız kişilerin sizi rastgele gruplara eklemesi engellenebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle