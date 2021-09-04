Whatsapp'a rekor ceza
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Whatsapp'a rekor ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaWhatsApp'a rekor miktarda para cezası kesildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında

WhatsApp'a rekor miktarda para cezası kesildi.

Gerekçe olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak

işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari

tedbirleri alınmadığı açıklandı.

Bu gerekçeye dayanarak WhatsApp'a, 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesildi.

Yapılan açıklamada, WhatsApp tarafından uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza verilmesini içerecek şekilde Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesinin güncellendiği, bu kapsamda

açık rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine dair bilgilendirme iletildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açık rızanın "özgür iradeyle açıklanması" unsurunun zedelendiğinin belirlendiği ifade edildi.

Whatsapp'a rekor ceza
Whatsapp'a rekor ceza
Whatsapp'a rekor ceza
Whatsapp'a rekor ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KVKK, WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti
KVKK, WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti
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