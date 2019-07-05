WhatsApp'a QR Kod ile Kişi Ekleme Özelliği Geliyor

WhatsApp, bu yılın mayıs ayında, uygulamasında QR kod kısayolunu test ederken yakalanmıştı. WhatsApp'ın beta sürümünü inceleyen WABetaInfo, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda uygulamanın yakın zamanda QR kod okuyucuya sahip olacağını onayladı. Özellik, Android'in 2.19.189 beta güncellemesinde tespit edildi.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, QR kodları tarayarak bir kişiyi telefonlarına ekleyebilecek ya da kendi bilgilerini kod aracılığıyla paylaşabilecek. WhatsApp'ın güvenlik amacıyla kullanıcıların istedikleri zamanda QR kod özelliğini devre dışı bırakabileceği de belirtildi.

Bu özelliğin yanı sıra WhatsApp'ın Android sürümündeki resim içinde resim özelliğine de yeni bir detay ekleyeceği belirtildi. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar sohbetler arasında geçiş yapsa bile içerik oynatılmaya devam edecek.