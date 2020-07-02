Whatsapp'a hangi özellikler eklendi? Whatsapp'a yeni gelen özellikler neler?
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Whatsapp'a hangi özellikler eklendi? Whatsapp'a yeni gelen özellikler neler?

Whatsapp, 3 yeni özellik ile güncellemeye hazırlanıyor. Kullanıcılar Watsapp'a gelecek olan yeni özellikleri merak ederken özellikleri merak ederken Watsappp'a yeni gelen özellikler neler, Watsapp'a hangi özellikler eklendi gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

Whatsapp'a hangi özellikler eklendi? Whatsapp'a yeni gelen özellikler neler?
02.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:05

En çok kullanılan haberleşme, yazışma ve görüntülü konuşma uygulamalarından WhatsApp, yeni özellikleri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Whatsapp'a hangi özellikler eklendi? Whatsapp'a yeni gelen özellikler neler?

WHATSAPP'A YENİ GELEN ÖZELLİKLER NELER?

NTV'nin haberine göre; tüm dünyada 1.5 milyar kişi tarafından indirilen ve kullanılan popüler uygulama, kısa bir süre sonra Whatsapp QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliğini kullanıcılarının hizmetine sunacak. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.

Uygulamada kullanıcıları bekleyen bir diğer özellik ise video sohbetlerle ilintili.

Güncelleme ile video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmek mümkün olacak. Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu sayesinde hızlı bir şekilde görüntülü konferans da başlatılabilecek. Ancak bu ikon sadece sekiz kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek.

ANİMASYONLU ETİKETLER WHATSAPP WEB'E DE GELECEK

Güncellemeler kapsamında klavyeye yeni animasyonlu etiketler, WhatsApp web sürümlerine gelecek. Yeni özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

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