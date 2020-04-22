WhatsApp'a 2 Yeni Özellik Geldi Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yepyeni özellikler ile karşımıza çıktı. Gelin hep beraber WhatsApp'a hangi yeni özellikler geldi yakından bakalım.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yepyeni özellikler ile karşımıza çıktı. Gelin hep beraber WhatsApp'a hangi yeni özellikler geldi yakından bakalım.

WhatsApp Sticker Paketi Kullanıma Sunuldu

WhatsApp ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ortak çalışması sonucunda 21 yeni sticker hesabınıza tanımlanacak. Türkçe, Fransızca, Almanca, Endonezyaca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 9 dile çevirilen "Evde Hep Beraber" çıkartma paketi artık WhatsApp'ta kullanımda.

Hemen aşağıdan çıkartma paketine göz atabilirsiniz.

WhatsApp Görüntülü Konuşma Sınırı Yükseldi

WhatsApp'a gelen ikinci özellik ise görüntülü konuşma sınırının artırılması oldu. Yapılan açıklamada WhatsApp'tan aynı anda 8 kişi görüntülü görüşme yapılacağı söylendi. WhatsApp üzerinden görüntülü konuşma nasıl yapılır? Burada yer alan bağlantıya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Sizler WhatsApp'ın yeni özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!