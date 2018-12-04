WhatsApp, 2019'da Reklam Göstermeye Başlayacak

Sosyal medyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu defa platforma entegre ettiği bir özelliği ile değil attığı bir adım ile gündemde. Zira 2012 yılında rekor ücret karşılığında Facebook tarafından satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı. Hindistan'da yalan haberlerle mücadele konusunda ciddi eleştirilere maruz kalan WhatsApp, tarihinde ilk kez televizyona reklam vererek halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Tarihinde ilk defa televizyon reklamı veren WhatsApp platforma da ilk defa reklam özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

REKLAM GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK

WhatsApp piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı. Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok da uzak olmayan bir tarihte yayınlayacağı güncelleme ile kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.

2019'UN İLK AYLARINDA DEVREYE GİRECEK

WAbetainfo tarafından WhatsApp beta kodlarının içinde bulunan yeni bir özelliğe göre Facebook, 450 milyon aktif kullanıcısı olduğu bilinen WhatsApp durum güncellemeleri özelliğinde reklam göstermeye başlayacak. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan ve yalanlanmayan haberlere göre, reklamlı WhatsApp 2019'un ilk aylarında devreye girecek.

WHATSAPP KURUCULARI KARŞI ÇIKIYOR

Platforma reklam yerleştirmek Facebook'un bünyesinde çalışmaya devam eden WhatsApp kurucuların sert bir şekilde karşı çıktığı bir konuydu. Facebook ile anlaşmazlık yaşayan kurucular geçtiğimiz dönemde istifalarını sunarak görevlerinden ayrılmıştı. Facebook'taki yaprak dökümü 2017 yılındaki Acton istifası ile başlamış, onun ardından WhatsApp'ın bir diğer kurucusu olan Jan Koum Mayıs ayında gemiyi terk etmişti.

FACEBOOK HESAPLARININ VERİLERİ KULLANILMIŞTI

2014 yılında rekor fiyata WhatsApp'ı Facebook'a satan uygulamanın kurucusu Brian Acton, Facebook'un kullanıcı gizliliği konusundaki politikalarını "Bir seçim yaptım. Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum" sözleri ile eleştirmişti.

Acton Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından 'delet Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına destek vermişti.