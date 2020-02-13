WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı
Haberler » Dünya » WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı - Haberler

WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı

Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu

13.02.2020 07:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:45
WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı

Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu.


2014 yılında tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması gelişmeyi resmi internet sitesinden duyururken görüşme ve yazışmaların gizliliğini korumak için güçlü bir şifreleme altyapısı kullandıklarına özellikle vurgu yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler