WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı

13.02.2020 07:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:45

Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu.



2014 yılında Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması gelişmeyi resmi internet sitesinden duyururken görüşme ve yazışmaların gizliliğini korumak için güçlü bir şifreleme altyapısı kullandıklarına özellikle vurgu yaptı. Euronews.com'da Görüntüle