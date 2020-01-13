What About Love Filmi

13.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:58

Hırslı bir senatör ve eşi, kızları erkek arkadaşı ile çıktığı Avrupa seyahatinde kaza geçirince apar topar yola koyulur. Burada kızı ve sevgilisinin ilişkisine şahit olan adam ve eşi, kendi ilişkilerini sorgulamaya başlar. Evliliklerini yeniden değerlendirmeye başlayan çift, kızı ve sevgilisi sayesinde aralarında aşkı yeniden hissetmeye başlar.

Yönetmen: Klaus Menzel

Senaryo: Klaus Menzel, Douglas Day Stewart

Oyuncular: Sharon Stone

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: What About Love

Yapımcı Firma: Quality Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, Romanya, İspanya, İtalya

Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca

Filmin Süresi: 114 dk.

Dağıtıcı Firma: Quality Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com