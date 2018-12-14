Wfp'den İsveç'teki Yemen Görüşmelerine Övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, İsveç'teki Yemen konulu istişare toplantılarında ülkede nüfusun yoğun olarak yaşadığı Hudeyde ve Taiz kentlerine yönelik varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen halkının üçte ikisinin hayatlarının, geniş çaplı ateşkesin ilan edildiği Hudeyde'ye bağlı olduğunu belirtti.

Yemen'in gıda ihtiyacının yüzde 90'ını ithal malların oluşturduğunu aktaran Verhoosel, bunların yüzde 70'inin Hudeyde limanı vasıtasıyla ülkeye girdiğine işaret etti.

Verhoosel, yapılan anlaşmayla limanın normal işleyişinin yeniden sağlanacağını, böylelikle ticari gıda mallarının Yemen'e serbest akışının gıda fiyatlarının daha fazla artışını engelleyeceğini belirtti.

WFP'nin bu ay içinde ülkede korunmaya muhtaç 10 milyon kişiye insani yardım ulaştırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığını anlatan Verhoosel, "Dünyanın en büyük yardım operasyonu Yemen'de devam ediyor." diye konuştu.

Verhoosel, gelecek ay ise 12 milyon kişiye ulaşmayı planladıklarını bildirdi.

İsveç'te dün sona eren Yemen konulu istişare toplantılarında Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde limanı ve kenti ile Taiz için tarafların anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Verhoosel, ülkenin en yoğun nüfuslu iki kentinin Hudeyde ve Taiz olduğuna değindi.

Verhoosel, İsveç'te meşru hükümet ve Husileri bir araya getirmeyi başaran BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e övdü.

Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada da Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince, "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridorun" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.