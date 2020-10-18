Westerops Kimdir? Hangi Faydaları Sağlar?
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Westerops Kimdir? Hangi Faydaları Sağlar?

18.10.2020 02:00 | Son Güncelleme: 18.10.2020 02:00

Westerops Genel Müdürü Gökhan Fazlı Çelik, Westerops hakkında bilgi vererek sağladığı faydaları anlattı.

Westerops Genel Müdürü Gökhan Fazlı Çelik, Westerops hakkında bilgi vererek sağladığı faydaları anlattı.

Çelik, dünyada en modern yazılım araçları ve yazılım dilleriyle yazılım geliştiren butik bir yazılım şirketi olduklarını söyledi. DevOps alanında da uzmanlıkları olduğunu belirten Çelik, şirketlere ihtiyaçları olan ek hizmetleri sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Çelik, "Dijital kimlik, network güvenliği, e-ticaret, açık kaynak kodlu çeşitli iş geliştirme platformları gibi birçok farklı alanı inceleyip anladıktan sonra gerekli olan yazılım geliştirme ihtiyacını veya gerekli modernizasyon ihtiyacını anlayıp teslim etmeye çalışıyoruz" dedi.

Westerops Kimdir? Hangi Faydaları Sağlar?

Kaynak: Wise.tv

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