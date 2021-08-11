Western Bulls VALORANT'a giriş yaptı!
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Western Bulls VALORANT'a giriş yaptı!

Western Bulls VALORANT'a giriş yaptı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sahne Western Bulls'un!

Espor ekosistemine geçtiğimiz saatlerde giriş yapan espor organizasyonu ilk kadrosunu duyurdu. Western Bulls VALORANT arenasına giriş yaptı.

Western Bulls, sosyal medya kanalları üzerinden VALORANT arenasına giriş yaptığını "Rüzgar.. Yolu Göster! Size en yeni VALORANT ekibimizi tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Aileye hoş geldiniz çocuklar!" açıklamasıyla duyurdu.5

Organizasyonun anlaşmış olduğu kadro 5 oyuncu ve 1 koçtan oluşuyor. İsterseniz şimdi gelin bu takımı birlikte tanıyalım:

Hangover (Kaptan)

Kurin

Kuyzz

Lolly

Ber

L1X1NN (Koç)

Kadro duyurusunun yapılmasından hemen sonra ise yapılan paylaşıma gösterilen ilgi bir hayli arttı. Oyuncuların ve organizasyonun takipçileri, anlaşmayı büyük bir sevinçle kutladı.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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