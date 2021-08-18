Western Bulls ekibini güçlendirmeye devam ediyor!
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Western Bulls ekibini güçlendirmeye devam ediyor!

Western Bulls ekibini güçlendirmeye devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Western Bulls yönetim ekibini güçlendiriyor!

VALORANT ile espor ekosistemine giriş yapan espor organizasyonu Western Bulls ekibini güçlendirmeye devam ediyor.

Western Bulls, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda "Sosyal Medya Menajeri", "VALORANT Menajeri" ve son olarak da "Genel Menajer" transferlerini duyurmuş oldu.

Organizasyon sosyal medya menajeri olarak Melisa "Fistik" Güler ile anlaştığını "Melisa "FİSTİK" Güner Sosyal Medya Menajerimiz olarak aramıza katıldı Hoş geldin." açıklamasıyla duyurdu.

VALORANT Menajeri olarak Aslı "Lea" Kutluer ile anlaşırken "Aslı "LEA" Kutluer Valorant Menajerimiz olarak aramıza katıldı. Hoş geldin." açıklamasına yer verdi.

Organizasyon son olarak yeni genel menajeri Burak "Skyblee" Akış ile anlaştığını ise "Burak "SKYBLEE" Akış Genel Menajerimiz olarak aramıza katıldı. Hoş geldin." açıklaması ile duyurdu.

Playerbros ekibi olarak Western Bulls'a ve ekibe yeni katılan isimlere hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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