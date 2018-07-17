West Ham United, Vida İçin Beşiktaş'a 18 Milyon Euro Teklif Etti
Beşiktaş'a Vida için teklif gelmeye devam ediyor... İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Hırvat futbolcu için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Beşiktaş yönetiminin son günlerde en yoğun mesaiyi Domagoj Vida konusunda yaşıyor…
Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'da her maçta forma giyen Vida, özellikle İngiltere Premier Ligi takımlarının radarına girdi. 29 yaşındaki futbolcu için Everton ve Liverpool'un istekli olduğu iddiaları gündeme gelirken, West Ham United, siyah beyazlıların kapısını çaldı. İngiliz ekibi, Beşiktaş'a Vida için 18 milyon Euro teklif etti.
BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DÜŞÜK BULDU
NTVSpor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetimin teklifi düşük bulduğunu West Ham Kulübüne iletti. Transfer döneminin son gününe kadar teklifleri değerlendiremeyi düşünen yönetim, Vida'ya en yüksek bedeli öneren kulüp ile anlaşma yapacak.
YORUMLAR (6)
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SATMAYA ÇALIŞIYOLARDA SATAMAZLAR. DEFANS OYUNCUSUNA O FİYATI VERMEZLER.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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RENKLISIN GALIBACevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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vida 30 milyon lenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kievde oynarken kimse yüzüne bakmıyordu ama Beşiktaşa gelince 18 veriyorlar öylemi. Yemeyin bunları menajer oyunları bunlar. Vida nın en fazla edeceği tutar 5m euro..Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırADANA KELLE PAÇA: :D vallahi güldüm bak neden bilmiyorum sebepsiz güldüm :dTüm 6 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır