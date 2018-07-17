West Ham United, Vida İçin Beşiktaş'a 18 Milyon Euro Teklif Etti

Beşiktaş yönetiminin son günlerde en yoğun mesaiyi Domagoj Vida konusunda yaşıyor…

Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'da her maçta forma giyen Vida, özellikle İngiltere Premier Ligi takımlarının radarına girdi. 29 yaşındaki futbolcu için Everton ve Liverpool'un istekli olduğu iddiaları gündeme gelirken, West Ham United, siyah beyazlıların kapısını çaldı. İngiliz ekibi, Beşiktaş'a Vida için 18 milyon Euro teklif etti.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DÜŞÜK BULDU

NTVSpor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetimin teklifi düşük bulduğunu West Ham Kulübüne iletti. Transfer döneminin son gününe kadar teklifleri değerlendiremeyi düşünen yönetim, Vida'ya en yüksek bedeli öneren kulüp ile anlaşma yapacak.